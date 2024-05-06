الفنان مدحت سعودى خلال حواره لـ «البوابة نيوز»: نعيش صحوة في النقد الفني.. و"سمات إنسانية" معرض ينشغل بالحوار الخفي بين الأشياء

فى أجواء فنية مليئة بالإبداع، اجتمع الفنانون والأكاديميون والنقاد وطلبة التصوير الفنى، فى مركز محمود مختار الثقافى، لحضور معرض "سمات إنسانية" للفنان الدكتور مدحت سعودى، حيث افتتحه الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بقاعة نهضة مصر.

وقد جمع الفنان مدحت سعودى فى معرضه بين خامات الأكريليك والرصاص والحبر، فى ٤٦ لوحة فنية زينت جدران المعرض الذى استمرت فعالياته حتى أمس الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤.

وخلال حواره مع "البوابة نيوز"؛ قال الفنان مدحت سعودى، إن فكرة معرض "سمات إنسانيه" ليست وليدة اللحظة، ولكنها مستمرة فى أكثر من معرض سابق له، فمنذ مشروع تخرجه فى الجامعة وهو مهتم بفكرة ألسنة الجماد، ذلك الحوار الخفى الذى يدور بين الاشياء، فهناك أحساس خفى مميز بمكان معين، أو أداة كان يستخدمها شخص عزيز علينا، كل هذه الاشياء تُشكل روحانيات تعنى لنا الكثير.

46 عملا فنيا جمع بين الإكريليك والحبر والرصاص

وعن لوحات معرضه؛ أكد "سعودى" انها حوالى ٤٦ عملًا فنيًا، منها ٢٠ لوحة بتقنية الاكريليك، و٢٧ لوحة أخرى رسم بخامتى الرصاص والحبر، موضحًا انه يركز على عمق السمة الإنسانية وليس الشكل الظاهرى، لأن الفنان عموما لديه شغف وقدرة على التعبير عن الأشياء بشكل أعمق.

وبسؤاله عن مدة التجهيز للمعرض؛ أشار "سعودى" الى انه منذ زمن وهو يختار الفكرة ويصل للمضمون الذى يرضيه ويرسم ويبدع ثم بعد ذلك يُفكر فى الطريقة المناسبة لعرض فكرته، وليس العكس مثل كثير من الفنانين.

ولفت إلى أن معرضه به مساحات كبيره، وهناك تنوع كبير فى المساحه وذلك لانه يعمل اولا ثم يختار المساحة المناسبة للمضمون، مؤكدًا ان لوحات الاكريليك استغرقت وقت أطول فى تجهيزها من ٣ أشهر ونصف إلى ٤ أشهر، فمضمون المعرض كان يستهويه ومهووس به طول الوقت.

وعن أزمات الفن التشكيلى؛ قال: "الفن التشكيلى شأنه شأن جميع المجالات، فأنا عندما أرى جدلا مثارا حول شىء تصنيفى له أنه مرتبط بسلوك الفنان نفسه وليس المجال بشكل عام، وهناك بعض الفنانين يشوهون المجال التشكيلى".

صحوة إيجابية كبيرة في النقد الفني

وأضاف "سعودى": "صالون الشباب والمعارض الجماعية، جميعها فرص متنوعه لعرض اعمال الفنانين الشباب، وبالفعل هناك اشياء كثيرة يتم تطويرها، مثل كثرة دور العرض تجعل فرص العرض للشباب اكبر، هناك صحوة فى النقد الفنى، وعلى مستوى الحنكة والنقد والخبرة فى إبداء الرأى الفنى، مثل الاستاذة الدكتورة أمل نصر فهى ناقده رائعه، والاستاذ محمد كمال ايضا، وهناك مجموعة كبيرة من النقاد الذين يشعرونى بأن هناك تطورا كبيرا فى النقد الفنى بإيجابية وتجرد".

الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وله استخدامات رائعة في مجال الفن

وبسؤاله عن اذا كان يشعر بالقلق اتجاه اقتحام الذكاء الاصطناعى للفن التشكيلى؛ قال إن الذكاء الاصطناعى شأنه شأن جميع التكنولوجى الموجودة فى أجهزة الكمبيوتر، والفنان هو من يملك أدواته، وهناك من يحترم فنه فيقدم فكرة حقيقية، وهناك من يقدم تصميما معدلا ويكتب عليه توقيعه، فالفكرة فكرة مبدأ فنان لا تخوف من الذكاء الاصطناعى.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعى أداة مساعدة لها استخدامات كثيرة فى مجال الفن بمنتهى الروعة، وله سلبياته وإيجابياته، فالتكنولوجيا لا تستطيع أن تلغى إحساس الفنان وروحه ولمسته الفنية".

تكاتف جميع الفنون لنقل مأساة غزة للمتلقى بشكل إيجابي

وعن دور الفنان فى المجتمع؛ أكد الفنان التشكيلى، ان دور الفنان فى المجتمع هام للغاية، وخاصه فى القضايا الانسانية كالقضية الفلسطينية، حيث نرى يوميا دراما انسانية تؤثر فينا بشكل كبير، وليس بالفن التشكيلى فقط نستطيع ان نعبر عن المأساة الانسانية التى تحدث فى غزه، بل يمكن لجميع الفنون التعبير مثل فن المسرح، الرقص المعاصر، الفيلم القصير، اى حالة بصرية تخاطب الوجدان والعقل يمكنها فعل ذلك .

وأوضح "سعودى"، أن فى مأساة غزه لابد من تكاتف جميع الفنون المنافسة لتنقل وتخاطب الانسان فى أى مكان، لان جميع فنون الرؤية التى يصيغها للمتلقى سوف تصل اكثر بحيث يصبح هناك انتشار اكثر لوصول الفكرة بشكل ايجابى.

نبذه عن الفنان مدحت سعودى

الفنان التشكيلى مدحت سعودى، له العديد من المعارض الفنية، منها مشاركته بالمعارض الجماعية، صالون أتيليه الإسكندرية عامى ١٩٩٦ وعام ١٩٩٧، وصالون محمد ناجي، المعرض القومى للفنون التشكيلية عام ١٩٩٩.

الإسكندرية عامى ١٩٩٦ وعام ١٩٩٧، وصالون محمد ناجي، المعرض القومى للفنون التشكيلية عام ١٩٩٩.

كما قدم الفنان مدحت سعودى العديد من المعارض الخاصة الفردية ومن بينها معرض "فن الخردة" ٢٠١٦، معرض "شخصية" بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومعرض "نبض الحوار" وغيرها العديد.