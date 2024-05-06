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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمهد لاجتياح رفح

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من عواقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، قائلة إن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب "أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيانها أن اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف فلسطيني يتعرضون لإبادة جماعية.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أمر سكان مدينة رفح ببدء إخلاء المدينة استعدادًا لعملية عسكرية محدودة، وطالبت سلطات الاحتلال النازحين في رفح بالتوجه ناحية وسط القطاع.

 

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