ads
الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«المستشفيات التعليمية» تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى بالمؤتمر السنوى لمعهد الكلى

د محمد صلاح عميد
د محمد صلاح عميد معهد الكلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد المعهد القومي  للكلى والمسالك البولية، مؤتمره السنوي فى الفترة من ٨ إلى ١٠ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ،رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة بأن هذا الحدث الدولى الذى ينظمه المعهد القومى للكلى والمسالك البولية سنوياً يعتبر بمثابة قمة علمية دولية تستعرض كل ما هو حديث فى أساليب زراعة الكلى على مستوى العالم، وأحدث الابتكارات والمعايير العلمية فى هذا المجال، كما سيناقش أيضاً أحدث الطرق فى علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، مما يعتبر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والرؤى فى هذا المجال الحيوي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح الدين زكى ، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيستضيف أساتذة ومتخصصين فى مجال زراعة الكلى من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تركيا، أسبانيا، السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، نيجيريا، بالإضافة إلى كافة الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر المهتمة بأمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية.

IMG-20240506-WA0020
IMG-20240506-WA0020
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الجامعات المصري الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد صلاح الدين زكى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار