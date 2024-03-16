كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق، لاسيما وأن الزمالك مقبل على مرحلة حاسمة في مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فيوتشر بربع النهائي.

وطالب جوزيه جوميز اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية، وضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وتنفيذ المطلوب وفقاً لتعليمات الجهاز الفني.

وحرص المدير الفني البرتغالي على شرح بعض الأفكار والمواقف الخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للفترة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩.