برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة حملت العديد من الرسائل المهمة

أكدت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكاديمية الشرطة، موضحة أنها حملت العديد من الرسائل المهمة والتي تتعلق بالأوضاع الداخلية والإقليمية.

وقالت "الطنباري" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، إن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع الاقتصادية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن الأمور مستقرة ولا يوجد أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية، بث الطمأنينة في قلوب المصريين، وكشف حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد إنفراجة اقتصادية، وذلك نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاقتصاد الوطني، عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الصعبة.

وأوضحت النائبة هدى الطنباري، أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة يؤكد أن القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، وأن موقف مصر تجاه فلسطين ثابت وراسخ ولن يتغير، مشيدة بالدور التاريخي الذي تلعبه الدولة المصرية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.