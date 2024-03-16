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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الانتخابات الروسية 2024.. نسبة المشاركة في العرس الديمقراطي تصل إلى 40%

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم، السبت، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 40.05% حتى الساعة 01:30 مساءً بتوقيت موسكو. وأفادت اللجنة بأن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بُعد بلغت 82% حتى 11:00 صباحا بتوقيت موسكو، حسب بيان من وزارة التنمية الرقمية الروسية عبر تطبيق "تليجرام".

وقد أصدر السجل المدني بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها نتيجة حريق، وشهدت هذه العملية تواجدا دوريا من المسؤولين لمتابعة الوضع على الأرض.

وقام رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالتصويت في انتخابات الرئاسة عبر الإنترنت، حيث تم توثيق هذه العملية في مقطع فيديو. وفي تصريح له، شجع ميشوستين على المشاركة في التصويت وأشاد بسهولة تقنية التصويت عن بعد.

من ناحية أخرى، أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصوتها في أحد مراكز الاقتراع بموسكو، حيث تبادلت الحديث مع أعضاء فريق المركز الانتخابي قبل أن تمارس حقها في التصويت.

 

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