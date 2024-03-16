محافظ كفر الشيخ: تحرير 15 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز بدسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 8 محاضر نقص وزن، و2 عدم إعلان، ومحضر لحوم، ومحضر صلاحية و3 متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتى هذه الحملات التموينية فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية يلحظونها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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