دفاع النواب: جهود مصر مستمرة في وقف إطلاق النار في غزة

أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن جهود مصر لم تتوقف للوقف الفوري لإطلاق النار فى قطاع غزة وانقاذ الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين مشداً بما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمقر أكاديمية بشدة أعمال القتل والعنف المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في غزة وأن مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ المدنيين الأبرياء في القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

وطالب " طنطاوى " فى بيان له أصدره آليوم من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية أن يعوا التحذير الواضح والحاسم من الرئيس السيسى بشأن خطورة عرقلة دخول المساعدات إلى غزة واستخدام الغذاء سلاحاً في مواجهة المدنيين الأبرياء في القطاع وتأكيد الرئيس السيسى على انضمام للمبادرة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق الجو بواسطة الطائرات، وذلك بالتعاون مع الإمارات وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بتحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب وتأكيده في الوقت نفسه سعي مصر لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية باعتراف دولي مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً فى حديثه عن التأثيرات السلبية الناجمة عن هذه الحرب خاصة على سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وتأثيرها الكبير على حركة التجارة الدولية