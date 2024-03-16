ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظة الجيزة: حصر 7 عقارات متضررة بسبب حريق استديو الأهرام

العقارات المجاورة
العقارات المجاورة لحريق استوديو الأهرام بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news



قامت الحماية المدنية بإخلاء سكان 7 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، والدفع 36  سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، وعدد 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني  باستديو الأهرام بالجيزة،ونشب الحريق أثناء تصوير مشاهد  لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.
 

وصرح  المهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة " للبوابة نيوز " انه تم حصر7 عقارت متضررة  حولين الحريق وتم تشكيل لجنة هندسية من أجل معرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم، دون وقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح

تم تدهور الأراضي والعقارات المجاوره للحريق بشارع خاتم المرسلين بعد حريق استوديو تصوير الاهرام، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، البداية تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق  بأستوديو مصر.

  وعلى الفورتم الدفع 36 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.

 

 

تدهور الأراضي والعقارات المجاوره للحريق بشارع خاتم المرسلين حريق استوديو تصوير الاهرام حي العمرانيه محافظة الجيزة الدفع 36 سيارات إطفاء لمكان الحريق إخلاء سكان 7 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام 36 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق حصر7 عقارت متضررة حولين الحريق وصرح المهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة