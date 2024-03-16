محافظة الجيزة: حصر 7 عقارات متضررة بسبب حريق استديو الأهرام





قامت الحماية المدنية بإخلاء سكان 7 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، والدفع 36 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، وعدد 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني باستديو الأهرام بالجيزة،ونشب الحريق أثناء تصوير مشاهد لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.



وصرح المهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة " للبوابة نيوز " انه تم حصر7 عقارت متضررة حولين الحريق وتم تشكيل لجنة هندسية من أجل معرفة مدى تضرر تلك العقارات نتيجة الحريق وتأثيرها على سلامتها الإنشائية مع إعداد تقرير تفصيلي بذلك، واتخاذ ما يلزم، دون وقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح

تم تدهور الأراضي والعقارات المجاوره للحريق بشارع خاتم المرسلين بعد حريق استوديو تصوير الاهرام، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، البداية تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأستوديو مصر.

وعلى الفورتم الدفع 36 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.