ماس كهربائي السبب في حريق استديو الأهرام

شهدت شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة حادثة مروعة، حيث اندلع حريق هائل في استديو الأهرام أثناء تصوير مسلسل "المعلم"، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص 10 عقارات وامتد الحريق على مساحة 7 أفدنة، وبينما تواصلت التحقيقات لمعرفة أسباب هذه الكارثة، كشفت النتائج الأولية عن كلمة السر وراء هذا الحريق المروع، ماس كهربائي وحريق الستارة.

ووفقًا لتحقيقات الشرطة، فإن ماس كهربائيا وقع في أحد الوصلات الداخلية بالاستديو، مما أدى إلى اشتعال الستارة بالطابق الرابع من المبنى الخشبي، ورغم محاولات الخفير وأفراد الأمن للسيطرة على الحريق، فإن النيران امتدت بسرعة وأتت على عدد كبير من العقارات المجاورة، ما تسبب في خسائر فادحة.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث حول الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام السينمائي بمنطقة العمرانية لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعال النيران.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عددا من شهود العيان، والعاملين بالأستوديو، وبعض من فريق العمل الذين كانوا متواجدين أثناء التصوير الذي وقع بعده الانفجار، بالإضافة إلى سكان العقارات المجاورة لموقع الحريق، والتي امتدت لها النيران.

و شكلت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وأجهزة الأمن والنيابة لجنة فنية متخصصة، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي شب باستوديو الأهرام ليلًا.

وتعمل اللجنة علي معاينة العقارات المجاورة للحريق والتي طالتها النيران المتطايرة لداخل الشقق السكنية وحرق بعض اثاثها.

كما تقوم اللجنة الفنية بفحص العقارات هندسيًا لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات وهل أثرت على السلامة الإنشائية للمباني من عدمه.

كما يقوم رجال الحي والمحافظة على حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق، والنظر في وضعهم وتوفر مسكن وملاذ آمن لهم.

و كشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب تصوير احد مشاهد عمل تلفزيوني تجرى تصوير اخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.

واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم .

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.



وكان قد توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

لافتا أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الي موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.