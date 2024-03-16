الأهلى يبدأ راحة سلبية لمدة 7 أيام

يحصل فريق الأهلى بداية من اليوم السبت على راحة سلبية لمدة 7 أيام بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4 ، ثم يحصل الفريق على راحة 7 أيام خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى التاسعة مساء الجمعة 29 مارس الجاري في تنزانيا.

بدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة تنزانيا التي سيواجه خلالها سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

ويرغب الأهلي في إنهاء الترتيبات المُبكرة لرحلة تنزانيا من أجل تهيئة جميع الأمور الخاصة بالرحلة الصعبة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق التنزاني العنيد تُسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة في أبريل المقبل لمواصلة المشوار في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وعلى صعيد المعسكر الداخلي للمنتخب، أجرى مارسيل كولر إتصالاً مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب تم خلالها تنسيق بعض الأمور الخاصة بين الطرفين (الأهلي والمنتخب) .

وأكد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، إن هناك مكالمة هاتفية جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وحسام حسن، وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى وتم التنسيق في الأمور المشتركة بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.