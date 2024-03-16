زعيم كوريا الشمالية يدعو لتنظيم تدريبات قتالية علمية للتعامل بشكل استباقي مع مختلف الظروف

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، ضرورة قيام الجيش الشعبي الكوري بإجراء كل جولة من التدريبات في ظل ظروف محاكاة لحرب فعلية من أجل إعداد الجنود ليكونوا مقاتلين أقوياء قادرين على القتال والفوز وحسم المعارك في حالات الطوارئ، داعيا إلى تنظيم تدريبات قتالية علمية بطريقة منهجية للتعامل بشكل استباقي مع مختلف الظروف وعلى مدار الساعة وتدريبات مكثفة للتعرف على إجراءات العمل في أقصى الظروف.

جاء ذلك خلال إشراف كيم جونج-أون على تدريبات لوحدات عسكرية في قوات المظلات، تهدف إلى التحقق من جاهزية المظليين للتعبئة لأي خطة عملياتية في ظروف الحرب المفاجئة والحكم على قدراتهم الحربية الفعلية التي تتكيف مع إجراءات العمل القتالي المختلفة.. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم جونج-أون إنه تأكد شخصيًا من خلال التدريبات الكبرى الأخيرة أن الجيش الشعبي الكوري، على استعداد تام للحرب في جميع الجوانب ويحافظ بقوة على الاستعداد القتالي المثالي مع نظرة واضحة على العدو الرئيسي.