حريق استوديو الأهرام.. التحقيقات: لا خسائر بشرية حتى الآن (صور)

كشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة ليلا.

كما كشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة أن الحريق شب بسبب تصوير مشهد "انفجار" في مسلسل "المعلم" التي تتم تصوير آخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.

واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت.

وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

ولفت إلى أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

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