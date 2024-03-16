إصابات باختناقات جراء أدخنة شديدة بموقع حادث استديو الأهرام بالعمرانية

كشفت التحريات الأولية، اليوم السبت، بالأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول ستوديو الأهرام لـ«كومة» من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوي على كميات كبيرة من الورق والأخشاب والتي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

حيث أفادت مصادر طبية بموقع الحادث تتواجد سيارات الإسعاف بكثافة، أن الحريق لم ينتج عنه حالات وفيات حتى الآن، ولكن هناك عدد من الأشخاص أصيبوا باختناقات جراء الأدخنة الشديدة وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تحسنت حالاتهم الصحية.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة كردون أمني حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.



وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات؛ نظرًا بالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان، وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الأهرام منعنًا لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة وتجري فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة من اشتعال النيران وانتدابات فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.