250 للحوم و100 جنيه الدواجن| منافذ «أهلا رمضان» تطرح منتجات مخفضة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن طرح لحوم ودواجن مخفضة في منافذ " أهلًا رمضان" بالتعاون مع وزارة التموين في مراكز ومدن المحافظة.

قال المهندس محمد رجب مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، مساء الجمعة، إنه جرى طرح لحوم برازيلية بسعر 250 جنيها للكيلو جرام ودواجن بسعر 100 جنيه للكيلو جرام في منافذ " أهلًا رمضان" بمراكز المحافظة الخمسة بالإضافة لطرح المواد التموينية في منافذ وفروع المصرية ماركت بأسعار مخفضة.

وأضاف «رجب»، أنه جرى طرح ۹ أطنان طماطم وبطاطس بسعر 5 جنيهات للكيلو بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة، وجميع محال بيع الخضراوات بالمدينة، وذلك اعتبارًا من مساء الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ وحتى نفاذ الكمية.