محافظ الوادي الجديد يكشف تفاصيل 14 قرارا لخدمة المواطنين عقب التراويح.. صور

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 14 قرارًا لخدمة المواطنين عقب لقاء جماهيري عقده مع المواطنين بعد صلاة التراويح بمسجد البري بمدينة الخارجة.

وتضمنت قرارات المحافظ مايلي:

1- تكثيف جهود توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المبادرات والمعارض الرمضانية، وزيادة كميات المعروض من السلع الغذائية الأساسية “لحوم - خضروات - فواكه - سلع تموينية” لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

2- إعادة تأهيل الطرق الداخلية بالحي بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة التنفيذ بها ٨٠%.

3- تكليف قطاع الكهرباء بزيادة جهد الكهرباء بالكتلة السكنية بمحيط مسجد الصالحين؛ استجابةً لمطالب المواطنين.

4- قيام التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات لتقديم الدعم وتوفير أوجه المساعدة اللازمة.

5- تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن السلع التموينية، يضم قطاعي التموين والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية الخمسة.

6- التنسيق بين مديرية الأوقاف وأئمة المساجد لحصر الأسر الأكثر احتياجًا بكل حي؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواد التموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

7- توفير شنط مواد تموينية مدعمة بسعر ٢٠٠ جنيه تصرف من فروع المصرية ماركت والمعارض الرمضانية.

8- صرف ٢ كيلو سكر على مرحلتين لجميع الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية سواءً بطاقة خبز أو تموين.

9- يقوم الري بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول ٢ كم بمنطقة بئر (٥) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة. على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.

كما قرر المحافظ تكليف مركز الخارجة بالآتي:

10- سرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم.

11- سرعة إنهاء إجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية.

12- زيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي.

13- رفع أنقاض أحد المنازل المتهدمة بمنطقة زقاق حجاج حفاظًا على المواطنين.

أهالي الخارجة في لقاء جماهيري بمحافظ الوادي الجديد بمسجد البري

قيادات المحافظة في لقاء جماهيري بمسجد البري بالخارجة

لقاء جماهيري لمحافظ الوادي الجديد بمسجد البري

محافظ الوادي الجديد يلتقي سكان الخارجة