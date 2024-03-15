رونالدو يقود النصر للفوز على أهلي جدة في الدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الجمعة، فريقه النصر للفوز على مضيفه أهلي جدة بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، وخاض المباراة كاملة وسجل خلالها هدف.

كما شارك البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمين، أساسيين في تشكيل الراقي للقاء.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما تصدت العارضة لكرة ميريح ديميرال لاعب الأهلي في الدقيقة 37، كما ألغى حكم اللقاء هدفًا للأسطورة البرتغالية رونالدو في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا للامبراطور في الدقيقة 59، قبل يسجل رونالدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 47 نقطة في المركز الثالث.