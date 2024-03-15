رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام أهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو هجوم العالمي أمام الراقي، ويعاونه السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب، في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا للإصابة.

ويحتل فريق النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث وفي رصيده 47 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أيمن يحيى - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب.