الدوري السعودي.. أهلي جدة بالقوة الهجومية الضاربة أمام النصر

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويهاجم الأهلي، العالمي برباعي هجومي، إذ يتواجد البرازيلي روبرتو فيرمينو على رأس الخط الهجومي بجانب فراس البريكان.

ويعاون فيرمينو والبريكان، الدولي الجزائري رياض محرز رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

ويبدأ الإيفواري فرانك كيسي أساسيًا في وسط الملعب، على أن يحرس السنغالي إدوارد ميندي عرين الراقي.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 47 نقطة، بينما يأتي النصر وصيفًا وفي رصيده 53 نقطة، خلف الهلال المتصدر صاحب الـ65 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: علي الأسمري - فرانك كيسي - رياض محرز

وفي الهجوم: فراس البريكان - روبرتو فيرمينو - ألان سانت ماكسيمين.