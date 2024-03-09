أهلي جدة بنجومه الأجانب أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الراقي، المباراة بكامل نجومه الأجانب، حيث يقود الهجوم، البرازيلي روبرتو فيرمينو، رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، والدولي الجزائري رياض محرز.

كما يتواجد الإيفواري فرانك كيسي في خط وسط الأهلي، ويحرس السنغالي إدوارد ميندي عرين الإمبراطور.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 44 نقطة، بينما يأتي التعاون في المرتبة الخامسة وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ ميريح ديميرال – علي مجرشي – سعد بالعبيد.

خط الوسط: محمد المجحد ــ رياض محرز ــ فرانك كيسي.

وفي الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان ــ ألان سانت ماكسيمين.