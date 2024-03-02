بـ10 لاعبين.. أهلي جدة يخطف تعادلًا من الفتح بالدوري السعودي

خطف فريق أهلي جدة تعادلًا صعبًا من نظيره الفتح بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الفتح على الراقي بهدف للا شئ، سجله كريستيان تيلو في الدقيقة 45+8.

وشهد شوط المباراة الأول، حالة طرد في صفوف الأهلي، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المدافع روجر إيبانيز في الدقيقة 14 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الشوط الثاني، نجح ألان سانت ماكسيمين في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 75 من صناعة فرانك كيسي.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، طرد الحكم سعيد خالد عطية لاعب الفتح في الدقيقة 89، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 44 نقطة، ليظل في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ارتقى الفتح إلى المركز السابع بعدما وصل رصيده إلى 31 نقطة.