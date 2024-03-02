الدوري السعودي.. فيرمينو ومحرز يقودان هجوم أهلي جدة أمام الفتح

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم السبت، نظيره الفتح على ملعب استاد الجوهرة المشعة، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي روبرتو فيرمينو، هجوم الأهلي أمام الفتح، وذلك بمعاونة الجزائري رياض محرز، والفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

ويتواجد الإيفواري فرانك كيسي أساسيًا في تشكيل الراقي، كما يحرس عرين الفريق، السنغالي إدوارد ميندي.

ويحتل فريق أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال

خط الوسط: علي مجرشي - فرانك كيسي - سعد بالعبيد - روبرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - ألان سانت ماكسيمين.