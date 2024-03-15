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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا .. وزارة الثقافة تبدأ ليالي "أهلا رمضان" من زهرة العاصمة الإدارية

ليالي أهلا رمضان
ليالي "أهلا رمضان" من زهرة العاصمة الإدارية الجديدة
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ضمن توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بتقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأسرهم، خاصة الأطفال والنشء والشباب، تبدأ الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، بالمجلس الأعلى للثقافة، برنامج "أهلا رمضان"، غدا السبت ، فى الثامنة والنصف مساء، ويتناول البرنامج الذي سيقام بالملعب الثلاثي بزهرة العاصمة، فقرات متنوعة، تقام كل سبت خلال شهر رمضان، وفي الجمعة الأخيرة، ومنها: "مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال "سلام" الغنائي، عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، مسرح عرائس".

بالإضافة إلى إقامة معرض لوحات في الختام، تحت عنوان " العاصمة في عيون أطفال مصر"، من نتاج الورش طوال الشهر ، وورش تلوين بوسترات لمكافحة الفساد، وبوسترات المسجد الأقصى.

العاصمة في عيون أطفال مصر وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني العاصمة الإدارية الجديدة الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة برنامج أهلا رمضان