برلمانى : رسائل السيسي بأكاديمية الشرطة تؤكد أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية

أشاد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الجمعة، لأكاديمية الشرطة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، ومتابعة سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأوضح "الأشقر" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أهمية تلك الزيارة، وكذلك حوار الرئيس السيسي مع طلبة الأكاديمية حول الأوضاع الداخلية والإقليمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي طمأنهم وبث الثقة لديهم.

وعن حديث الرئيس السيسي عما يحدث في غزة، أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية، وتلعب دورا كبيرا ومحوريا في سبيل وقف إطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما أشاد بحرص مصر على التخفيف عن الأشقاء من آثار الحرب، من خلال مواصلة إسقاط المساعدات على قطاع غزة، بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.

واختتم النائب عبدالمجيد الأشقر: "مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستواصل دورها التاريخي بالوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة".