حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة ،بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32656 طن تشمل : 991 طن ملح معبأ و 600 طن اسمنت و 5630 طن رمل و 5785 طن جبس معبأ و 5670 طن يوريا و 1390 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45212 طن تشمل : 20477 طن قمح و 4600 طن خردة و 4166 طن حديد و 904 طن زيت طعام و 2400 ذرة و 8460 طن سكر و 4205 فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 748 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60882 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88921 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3645 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5139 شاحنة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة .