طارق الشناوي لـ"البوابة نيوز": الموسم الرمضاني يسبب ظلما للعديد من المسلسلات

قال الناقد طارق الشناوي إنه من الممكن أن نشاهد ظلما لبعض الأعمال الرمضانية خاصة في ظل الزخم الشديد وكثرة الأعمال الفنية

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز "، أنه نظراً لوجود عدد ضخم من الأعمال الفنية فهذا يحتاج قدرة كبيرة علي الجذب وسط هذا العدد الضخم، خاصة في النهاية هناك سقف للمشاهدة لا تستطيع تجاوزه مهما كانوا فريق العمل محترفين

وأشار بالتالي مشاهدة المسلسلات أحياناً تتوقف علي قوة دفع مبدئية وهي التي لها صخب في الدراما وقوة نجوم وصناع المسلسل علي الجذب، فعلي سبيل المثال مسلسل للزعيم عادل إمام بالتأكيد سوف يحقق نسبة مشاهدة عالية وهناك أعمال درامية ليس لديها سلاح للقوة سواء نجم كبير ولا قضية محورية ينتظرها الجمهور ولا كاتب يترقبه الناس وفي النهاية من الممكن لم يحقق المسلسل نجاحاً في عرضه الأول خلال شهر رمضان ويحقق بعدها