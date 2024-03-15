الأرصاد: أمطار متوسطة مصحوبة برياح من الأحد حتى الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد السبت حتى الخميس 21 مارس، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد و جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا علي أغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

و امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وتمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشار الأرصاد انه اعتبارا من الاحد 17 مارس حتي الثلاثاء 19 مارس، سيكون هناك امطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك رياح متفاوتة الشدة.

ويشهد الاحد 17 مارس ، امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين 18 مارس امطار متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، ونشاط رياح على على كافة الانحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

بينما يشهد الثلاثاء 19 مارس ، امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الانحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الأربعاء 20 مارس والخميس 21 مارس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.