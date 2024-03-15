مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب شمال سيناء

نفذ مركز شباب مدينة العريش، مسابقة حفظ القرآن الكريم لفريق زهرات الكشافة الجوية بالمركز وذلك ضمن خطة نشاط المركز للعام المالى 2024/2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

جاء ذلك بحضور الشيخ مصطفي عزارة الغول وناصر العزازي مدير المركز،وتهدف المسابقة إلى استثمار طاقات النشء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع.

كما تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قيم التكافل والترابط بين أفراد المجتمع داخل كافة المحافظات، وحرصها على تنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب جميع الفئات العمرية وتلبي احتياجاتهم المختلفة.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة منافسات رياضية ومسابقات دينية وندوات تثقيفية وتوعوية بهدف اكتشاف المواهب الشابة في كافة المجالات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ونشر الوعي الديني بين الشباب، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتعرف على أمور دينهم.