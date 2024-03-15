باير ليفركوزن ينتزع بطاقة التأهل من كاراباج أجدام بالدوري الأوروبي

انتزع فريق باير ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، من نظيره كاراباج أجدام الأذربيجاني بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب باي أرينا ضمن منافسات إياب دور الـ16 من اليوروباليج.

كاد باير ليفركوزن أن يودع الدوري الأوروبي، بالخسارة من كاراباج أجدام بهدفين مقابل هدف، ولكن خطفت كتيبة ألونسو الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز الفريق الألماني بنتيجة 3-2 في موقعة الإياب.

افتتح عبدالله زبير التهديف للضيوف في الدقيقة 58، ثم حصل زميله إلفين سيفيركلييف على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63، لتصبح نقطة التحول في اللقاء.

وبالرغم أن كاراباج أجدام، أكمل اللقاء منقوص العدد، إلا أنه ضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 67 من توقيع جونينو.

واستطاع جيريمي فريمبونج تقليص الفارق لصالح ليفركوزن بهدف في الدقيقة 72، لتستمر هذه النتيجة طويلًا.

وفي الوقت بدل من الضائع، أحرز باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 90+3، قبل أن يحرز اللاعب نفسه هدف الصعود إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي في الدقيقة 90+7.