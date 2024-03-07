كتيبة ألونسو تواصل الإبهار.. باير ليفركوزن يرفض الخسارة بالدوري الأوروبي

واصل فريق باير ليفركوزن الألماني بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، سلسلة اللا هزيمة بالموسم الكروي الحالي 2023-2024، بالتعادل مع مضيفه كاراباج أجدام الأذربيجاني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ورفضت كتيبة ألونسو الخسارة من كاراباج أجدام على ملعب الأخير توفيق إبراهيموف، بعدما كان الفريق الألماني متأخرًا في النتيجة بهدفين دون رد في الشوط الأول من اللقاء.

قص ياسني بنزيا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 26، وأضاف زميله جونينو الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، ليتقدم الفريق الأذربيجاني بهذه الثنائية في شوط اللقاء الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص فلوريان فيرتز الفارق بهدف في الدقيقة 70، قبل أن يدرك باتريك شيك التعادل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 90+2.

وبذلك، تواصل كتيبة المدير الفني تشابي ألونسو الإبهار هذا الموسم، بعدم التعرض للهزيمة في بطولة الدوري الأوروبي وكذا الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

بتلك النتيجة، وضع باير ليفركوزن قدمًا في دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، قبل مواجهة العودة على ملعب باي أرينا ضمن منافسات إياب دور الستة عشر باليوروباليج.