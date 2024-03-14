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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة بطريق طنطا الإسكندرية الزراعى

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقى شخص مجهول الهوية  مصرعه، إثر اصطدام سيارة مسرعة به على طريق "طنطا - اسكندرية الزراعي" أمام مدخل قرية دفره بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.   
تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة طنطا، بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول شخص متوفى مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر  لا يحمل معه متعلقات شخصية.  
انتقل ضباط مباحث شرطة طنطا إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير المتوفي مترجلا على طريق "طنطا – اسكندرية"الزراعي أمام قرية دفرة بدائرة القسم اصطدمت به سيارة وفر قائدها هاربا. 
تحرر عن ذلك  المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

الإسكندرية النيابة العامة بمدينة طنطا امن الغربية