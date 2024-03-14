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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يستجيب لالتماس مواطن بإنشاء مطبات صناعية بطريق سكة طنطا / زفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إلتماس أحد الأشخاص بإنشاء مطبات صناعية بطريق سكة (طنطا / زفتى) تقاطع ترعة الخضروية بالغربية للحد من تكرار وقوع الحوادث المرورية .
بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه عبارة عن مفارق لعدة طرق ويحتاج لتركيب مهدئات سرعة .. وإضطلعت الأجهزة الأمنية بمراجعة الجهات المختصة وتم تركيب عدد 2 مهدئات سرعة بالمنطقة محل الشكوى .

فيس بوك بشأن إلتماس أحد الأشخاص بإنشاء مطبات صناعية بطريق سكة طنطا زفتى