الأمن يستجيب لالتماس مواطن بإنشاء مطبات صناعية بطريق سكة طنطا / زفتى

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إلتماس أحد الأشخاص بإنشاء مطبات صناعية بطريق سكة (طنطا / زفتى) تقاطع ترعة الخضروية بالغربية للحد من تكرار وقوع الحوادث المرورية .

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه عبارة عن مفارق لعدة طرق ويحتاج لتركيب مهدئات سرعة .. وإضطلعت الأجهزة الأمنية بمراجعة الجهات المختصة وتم تركيب عدد 2 مهدئات سرعة بالمنطقة محل الشكوى .