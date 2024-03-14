وزير المالية السوداني: بعض الحركات السياسية انحازت للدعم السريع وتراجعت بسبب جرائمها

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنّ الحركات التي اختارت عدم التوقيع على اتفاقية السلام وأعلنت أنها على الحياد ليست حركات محايدة، لكنها استحت أن تقول إنها انحازت للتمرد، مواصلا: "لدينا مسؤولية تجاه جميع المواطنين السودانيين وشاركنا في تحرير الأراضي السودانية كافة".

وأضاف "إبراهيم"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في هذه القضية، لا يمكن أن تكون محايدا، وفي الحقيقة من يقول إنه على الحياد هو مع التمرد، لكنه لا يستطيع أن يقول أو يفصح عن ذلك".

وتابع الوزير السوداني: "هذه الحركات في قلب المعركة وتنتشر في الجزيرة والخرطوم وولاية دارفور"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بعض الحركات السياسية انحازت لميليشيا الدعم السريع وتراجعت بسبب جرائمها.