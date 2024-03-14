محمية رأس محمد.. جنة على الأرض في شرم الشيخ

تعتبر محمية رأس محمد بشرم الشيخ مقصد للكثير من السائحين في شتى بقاع العالم، فهي جنة طبيعية خلابة، تُعرف بجمالها الطبيعي الفريد وتنوعها البيئي الساحر.



وبوابة المحمية، تُزينها لوحة فنية رائعة على شكل اسم الله بخطوط عربية جميلة، تُضفي على المكان قداسة وجمالًا روحانيًا.



يوجد بها أيضًا شجر المنجروف ويُغطي مساحات واسعة من المحمية، ويُعد من عجائب الطبيعة، حيث ينمو في المياه المالحة ويتغذى على الأعشاب الموجودة تحته، مما يجعله منظرًا فريدًا من نوعه.



ويوجد بالمحمية شق الزلزال وهو عبارة عن شق عميق في الأرض نتج عن زلزال عام 1968، ويبلغ طوله 42 مترًا وعمقه 14 مترًا، ويُعد من أبرز معالم المحمية.، وتتميز المحمية بعدد من الخصائص وهي كالتالي:



- تنوع ألوان الماء: تتمتع محمية رأس محمد بتنوع مذهل في ألوان الماء، من الأزرق الصافي إلى الأخضر الزمردي، مما يُضفي على المكان سحرًا خاصًا.

مناظر طبيعية خلابة: تُقدم المحمية للزائرين مناظر طبيعية خلابة، من جبال شاهقة إلى شواطئ رملية ساحرة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والهدوء.

- الأنشطة: تُتيح المحمية للزائرين الاستمتاع بالعديد من الأنشطة، مثل الغوص والغطس والسباحة، ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والحياة البحرية المتنوعة.

- محمية رأس محمد: وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والجمال، حيث تُقدم لهم تجربة فريدة من نوعها لا تُنسى.

- نصائح للزائرين:

احرص على ارتداء ملابس مناسبة للمشي لمسافات طويلة.

احرص على شرب كميات كافية من الماء، خاصة في فصل الصيف.

احرص على احترام البيئة الطبيعية للمحمية.