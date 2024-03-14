قوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا جنوب الخليل وتعتقل فلسطينيين اثنين في أبو ديس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في شوارع البلدة، كما داهم الاحتلال عدة منازل، وعبث بمحتوياتها، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وفي بلدة أبو ديس شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين، بعد اقتحام البلدة، وهم: محمد ربيع أمين سر حركة فتح وحسن قريع، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال وشبان فلسطينيين، أطلق الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع على المواطنين.