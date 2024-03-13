مقترح برلماني بإنشاء مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية فى الأقصر

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس الاقتراح برغبة المقام من النائب محمد عبد العليم الشيخ بشأن إنشاء مدرسة "وى" للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر.

واستعرض النائب محمد عبد العليم الشيخ موضوع الاقتراح برغبة، مؤكدًا حاجة محافظة الأقصر إلى إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وي "تقوم بإعداد أجيال جديدة من العمالة الفنية لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وشدد علي على أهمية ربط التعليم بما يتطلبه سوق العمل.

وقال البرلماني إنه في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير التعليم الفنى، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالشراكة مع مؤسسات الأعمال المختلفة بإطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، والتي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وذلك لإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف "الشيخ"، أنه بين هذه المدارس التي تم إنشاؤها مدرسة " وى " التكنولوجية التطبيقية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم إنشاء العديد من المدارس في عدة محافظات لكن عدد هذه المدارس مازال قليلًا جدًا، ولم يتم إنشاء أى مدرسة في محافظة الأقصر، رغم حاجة المواطنين لهذا النوع من المدارس من أجل الحصول علي تعليم فني متطور لأبنائهم أسوة بغيرهم من مواطنى المحافظات الأخرى.

وأشار "الشيخ" إلي أن إنشاء هذه المدرسة سيؤدى لإعداد جيلًا جديدًا من العمالة الفنية لديه من القدرات ما يؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ومن ثم توفير فرص عمل كثيرة أمامه وبالتالي القضاء على البطالة المنتشرة بين الشباب وسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال فرص تعليمية متميزة تتسق مع توجهات الدولة في تطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى أن ذلك يتماشى مع التوجهات الرئاسية بالاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة للصعيد في جميع القطاعات بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

من جانبه رد ممثل محافظة الأقصر بتأكيده أنه جار التواصل مع شركة we لتحويل إحدى المدارس القائمة لمدرسة تطبيقية.

