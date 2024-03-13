القبض على 13 شخصا بحوزتهم 68 كيلو مخدرات وأقراص مخدرة وأسلحة بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 13 شخصا بحوزتهم 68 كيلو مخدرات وأقراص مخدرة وأسلحة بالسلام والمرج والشروق ومدينة بدر والمقطم ومنشأة ناصر.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الأستروكس - فرد خرطوش وطلقتان).

كما تم ضبط 4 عاطلين “لاثنين منهم معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه" – 2143 قرصا مخدرا – طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وفى الشروق تم ضبط 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (49 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كما تم ضبط عاملين وسائق “لأحدهم معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجح رجال المباحث فى ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض) ،كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (2300 قرص مخدر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض)

وألقت الشرطة القبض على عاطل "له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.