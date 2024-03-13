ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. أتلتيكو مدريد يستضيف إنتر ميلان بدوري الأبطال وسان جيرمان يلتقي بنيس بكأس فرنسا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على النحو التالي:
*دورى أبطال أوروبا:
10:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا × إنتر ميلان - إيطاليا
10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × بي إس في آيندهوفن - هولندا 
* الدورى الإنجليزى الممتاز:
09:30 بورنموث × لوتون تاون - مباراة تكميلية
*كأس فرنسا:
10:15 باريس سان جيرمان × نيس

دورى أبطال اوروبا الدوري الإنجليزي كأس فرنسا أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان