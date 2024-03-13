تشاهدون اليوم.. أتلتيكو مدريد يستضيف إنتر ميلان بدوري الأبطال وسان جيرمان يلتقي بنيس بكأس فرنسا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على النحو التالي:

*دورى أبطال أوروبا:

10:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا × إنتر ميلان - إيطاليا

10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × بي إس في آيندهوفن - هولندا

* الدورى الإنجليزى الممتاز:

09:30 بورنموث × لوتون تاون - مباراة تكميلية

*كأس فرنسا:

10:15 باريس سان جيرمان × نيس