تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على النحو التالي:
*دورى أبطال أوروبا:
10:00 أتلتيكو مدريد - إسبانيا × إنتر ميلان - إيطاليا
10:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا × بي إس في آيندهوفن - هولندا
* الدورى الإنجليزى الممتاز:
09:30 بورنموث × لوتون تاون - مباراة تكميلية
*كأس فرنسا:
10:15 باريس سان جيرمان × نيس
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. أتلتيكو مدريد يستضيف إنتر ميلان بدوري الأبطال وسان جيرمان يلتقي بنيس بكأس فرنسا
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على النحو التالي: