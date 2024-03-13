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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأوكراني: هجمات روسيا الأخيرة لن تمر دون عقاب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هجمات روسيا الأخيرة التي تعرضت لها بلاده لن تمر دون عقاب.

وأوضح زيلينسكي، في كلمة له عبر فيديو الثلاثاء، أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية في منطقة كريفي ريه وسط البلاد بعد الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة عليها والتي دمرت جزء من مبنى سكني مكون من 9 طوابق، وتسببت في إشعال حرائق هناك، حسب الرئيس الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي تسبب في إصابة 30 شخصا بينهم إصابات خطيرة.

وأثنى زيلينسكي على أداء الطائرات من دون طيار التي يستخدمها الجيش الأوكراني، قائلا إن "الجميع يمكنهم رؤية طائراتنا بدون طيار أثناء العمل، خاصة في المدى البعيد، وإن قدراتنا بعيدة المدى هي خطوة حقيقية نحو تحقيق السلامة للجميع".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن تطوير خدمة حرس الحدود الحكومية وقوات حرس الحدود.

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