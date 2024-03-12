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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري الأبطال.. أرسنال يستدرج بورتو في ملعب الإمارات

ارسنال
ارسنال
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يستضيف ملعب الإمارات فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، ونظيره بورتو البرتغالى، وذلك ضمن منافسات إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بورتو البرتغالى بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وينديرسون جالينو، وذلك على ملعب "الدراجاو".
ويسعى فريق أرسنال لتعويض هزيمة الذهاب، والمضى قدمًا إلى دور ربع نهائى البطولة، واستغلال عاملى الأرض والجمهور، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يقدمها فى الفترة الأخيرة.
وتشهد تلك الفترة انتعاشه فى صفوف الجانرز، بعد أن احتلو صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، ودخولهم المنافسة على الظفر باللقب مع ليفربول ومانشستر سيتى.
وتأهل أرسنال إلى هذا الدور متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما جاء بورتو كوصيف للمجموعة الثامنة بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف خلف برشلونة.
 

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