سفير روسيا ببريطانيا: نتوقع أن توفر لندن أقصى الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الثلاثاء، إن "السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة تتوقع أن توفر وكالات إنفاذ القانون البريطانية أقصى الإجراءات الأمنية أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية الأحد المقبل".

وذكر كيلين لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "نتوقع أن يكون يوم 17 مارس المقبل برمته صعبا لأنه سيعقد وسط حالة من الهستيريا المناهضة لروسيا السائدة هنا الآن، لقد رأينا بالفعل الاحتجاجات المعلن عنها على شبكات التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك العديد منها، وسيكون هناك أيضا دعوات للقيام بأعمال استفزازية وغير قانونية".

وأضاف السفير الروسي "نتوقع من الجانب البريطاني ووكالات إنفاذ القانون التي نجري معها حوارًا مستمرًا الاهتمام بضمان سلامة الناخبين وأعضاء لجنة الانتخابات، لقد تلقينا تأكيدات من وزارة الخارجية البريطانية، لكننا سنفعل ذلك".

وأشار كيلين إلى استمرار مطالبة الشرطة بتوفير أقصى الإجراءات الأمنية، مضيفا أن السفارة "تتخذ الإجراءات الفنية لحماية المبنى الذي ستجرى فيه الانتخابات".

ويوجد مركز اقتراع واحد فقط في المملكة المتحدة هذا العام، وأوضح كيلين "القنصلية العامة الروسية في أدنبره لن تجري الانتخابات لأسباب أمنية، وقررنا عدم القيام بذلك لأن الأجواء هنا متوترة إلى حد ما أما في لندن، فإن الدبلوماسيين يقومون بالكثير من الاستعدادات".

وأضاف: "نحن نستعد بشكل منهجي للانتخابات، وقد تلقينا بالفعل أوراق الاقتراع وتم تشكيل لجنة انتخابية، وقمنا بنشر جميع المعلومات حول الانتخابات على مواقعنا الإلكترونية".