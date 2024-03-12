اليوم.. ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء نهارًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث يكون بداية ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمى والصغرى 19 درجة.