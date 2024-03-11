محافظ الدقهية: إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين أن ما جرى تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 ،تنفيذ 12 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة ، منهم 11 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 547 متر مربع، و1 تعدي بالزراعة بمساحة 2 قيراط و 1 سهم ولاية الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز المطرية وطلخا والمنصورة.

وقال محافظ الدقهلية، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 عدد 218 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم 130 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (44.886) متر مربع وعدد (81) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 21 فدان و15 قيراط 6 سهم ، وعدد (7) تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2.687 متر مربع .

ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

وأشار مختار الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار اليها..

ووجه المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة ورفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

يذكر أنه قد جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين