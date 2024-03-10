رفع درجة الطوارئ بمستشفيات الدقهلية خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة؛ خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة، تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عمل خريطة، بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الشهر الكريم بالمديرية.

وأوضح أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض، بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة

ولفت إلى أنه قد جرى التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام، وكذلك توفير اللقاحات و الأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات