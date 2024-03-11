مدرب جنوب أفريقيا يعلق على استبعاد بيرسى تاو من قائمة معسكر مارس

شهدت قائمة منتخب جنوب إفريقيا، غياب بيرسى تاو لاعب النادى الأهلى المصرى، فى التوقف الدولى لمعسكر شهر مارس الحالى.

وأعلن هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة فريقه المستدعه لمعسكر مارس، ولم تشهد وجود اسم بيرسي تاو، رغم تواجده ومشاركته بشكل أساسي في حصد "البافانا بافانا" للمركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن سبب استبعاد بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، من قائمة اللاعبين لمعسكر شهر مارس الجاري، قائلاً: "لقد تعرض بيرسي تاو للكثير من الانتقادات، بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية".

وأكمل: "يبدو أن تاو تأثر بعض الشيء وتحطم نفسيا، لذا فضلت استبعاده من المعسكر المقبل حتى لا يزداد الأمر".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا بمنتخبي أندورا والجزائر يومي 21 و26 مارس الجاري.



