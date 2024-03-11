الاتحاد الكاميرونى يوجه تهمة تزوير الأعمار لـ61 لاعبا

كشفت بعض التقارير الفرنسية، أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تحت رئاسة صامويل إيتو ، يواجه أزمة كبيرة ويوجه اتهامات خطيره لـ61 لاعبا بالتلاعب فى أعمارهم الحقيقية.

وفتحت مشاركة اللاعب ناثان دوالا لاعب فيكتوريا يونايتد فى قائمة منتخب الكاميرون فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، الباب أمام الباحثون عن الأعمار الحقيقية للاعبين فى القارة السمراء، بعد أن وصوفه بأنه أصغر لاعب فى البطولة آنذاك.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن الاتحاد الكاميرونى وجه تهمة التزوير لـ61 لاعبًا بسبب السن، ويأتي أبرزهم ويلفريد ناثان دوالا، لاعب فيكتوريا يونايتد.

وتضم قائمة اللاعبين الموجه لهم تهمة التزوير 13 من أكاديمية يونغ الرياضية و7 من فريق فيكتوريا يونايتد ومثلهم من فورتونا، و5 من يو إم إس دي لوم.

وكان ريغوبرت سونغ، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون اختار دوالا لقائمة "الأسود" في البطولة بدلاً من مهاجم بايرن ميونخ، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي غاب بشكل أثار حالة جدل وقتها.

ولقد انتشرت صورة للاعب في عام 2021، وقت كان سنه الرسمي آنذاك 14 عاماً.

ومن المتوقع ان يواجه فريق فيكتوريا يونايتد خطر توقيع عقوبة من قبل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بتهمة التلاعب في أعمار اللاعبين.

ومن حسن حظ المنتخب الكاميرونى أن دوالا هو الوحيد في قائمة الكاميرون الذي لم يشارك في أي لقاء دولي قبل البطولة وعمره الرسمي 17 سنة حيث أنه من مواليد 15 مايو 2006.