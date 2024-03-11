ads
الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"النزوح الفلسطيني" أبرز ملامح البرومو الدعائى لمسلسل مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت منصة watch it الرقمية البرومو الدعائى لمسلسل "مليحة"، والمنتظر عرضه خلال منافسات دراما رمضان، والذى يمثل القضية الفلسطينية وما تعانيه من أحداث دامية على يد العدوان الإسرائيلي المجرم.

https://www.instagram.com/reel/C4Xrm02P0lT/?igsh=YmU5bWczNnZ4eThs

وجاء البرومو الدعائى بمنتهى الإبداع الفني لكادر شارح لمشهد نزوح الأسر الفلسطينية، وتهجيرها بشكل قسرى، بسبب المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.

وظهرت الوجوه للمثلين المشاركين فى المشهد الخاص بالنزوح فى البرومو الدعائى، معبره عن الألم والحزن والغضب عن ما يعانيه أهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

المسلسل بطولة النجمة ميرفت أمين، دياب، أشرف ذكى، أمير المصري، حنان سليمان، سيرين خاس، ومجموعة كبيرة من النجوم العرب، والإخراج عمرو عرفة.

يقدم المسلسل طرح درامي لما تعانيه القضية الفلسطينية عن طريق سرد لأسرة فلسطينية، وتقديم ما تعانيه خلال النزوح والجرائم التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.

مليحة البرومو الدعائي ميرفت أمين دياب الشعب الفلسطيني