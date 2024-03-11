"النزوح الفلسطيني" أبرز ملامح البرومو الدعائى لمسلسل مليحة

طرحت منصة watch it الرقمية البرومو الدعائى لمسلسل "مليحة"، والمنتظر عرضه خلال منافسات دراما رمضان، والذى يمثل القضية الفلسطينية وما تعانيه من أحداث دامية على يد العدوان الإسرائيلي المجرم.

https://www.instagram.com/reel/C4Xrm02P0lT/?igsh=YmU5bWczNnZ4eThs

وجاء البرومو الدعائى بمنتهى الإبداع الفني لكادر شارح لمشهد نزوح الأسر الفلسطينية، وتهجيرها بشكل قسرى، بسبب المجازر الإنسانية التى يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.

وظهرت الوجوه للمثلين المشاركين فى المشهد الخاص بالنزوح فى البرومو الدعائى، معبره عن الألم والحزن والغضب عن ما يعانيه أهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

المسلسل بطولة النجمة ميرفت أمين، دياب، أشرف ذكى، أمير المصري، حنان سليمان، سيرين خاس، ومجموعة كبيرة من النجوم العرب، والإخراج عمرو عرفة.

يقدم المسلسل طرح درامي لما تعانيه القضية الفلسطينية عن طريق سرد لأسرة فلسطينية، وتقديم ما تعانيه خلال النزوح والجرائم التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي المجرم.