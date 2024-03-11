بيسكوف: اتهامات رئيسة مولدوفا لروسيا بالابتزاز في مجال بالطاقة "غير مقبولة"

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، اتهامات رئيسة مولدوفا مايا ساندو لبلاده بممارسة الابتزاز في مجال الطاقة بأنها غير مقبولة وغير مبررة.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، تعليقا على تصريحات الرئيسة المولدوفية بهذا الشأن: "للأسف تتهم السيدة ساندو روسيا في كثير من الأحيان بنوع من الابتزاز المرتبط بالطاقة".



وأضاف بيسكوف: "في الحقيقة لا يوجد أي ابتزاز، وما يجري هو بالمطلق مسائل تجارية"، مؤكدا أن بلاده تعتبر مثل هذه الاتهامات غير مقبولة على الإطلاق وغير مبررة.

