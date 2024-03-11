المشدد 10 سنوات لسائق أصاب آخر بعاهة مستديمة في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات في إصابة صديقه والتعدي على شقيقه وإصابته بعاهة مستديمة إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا سائق أصاب المجني عليه ج.م سائق في يده اليسرى إثر وقوع مشادة بينهم قام على إثرها المتهم بشل حركة المجني عليه وضربه باستخدام أداة حادة استقرت بيده، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة إعاقة يستحيل شفائها تقدر نسبتها بنحو ٣٥%.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بوصول المجني عليه إحدي المستشفيات وبه إصابة تسببت في عاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف مع المجني عليه وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.