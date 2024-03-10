ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مجلس إدارة الإسماعيلي يقرر إيقاف عضوية ونشاط أحد أعضائه

مجلس إدارة النادي
مجلس إدارة النادي الإسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إيقاف عضوية أحمد جمال فهيم، عضو مجلس الإدارة، ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة.

جاء قرار المجلس بإيقاف عضوية “فهيم” إعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79 ، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للنادي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها فهيم لمثل هذه المواقف بعدما تم استبعاده من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي في وقت سابق، وذلك بسبب خلافاه مع أعضاء اللجنة في ذلك الوقت.

مجلس إدارة النادى الإسماعيلي إيقاف عضوية المهندس نصر أبو الحسن