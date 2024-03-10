مجلس إدارة الإسماعيلي يقرر إيقاف عضوية ونشاط أحد أعضائه

الأحد 10/مارس/2024 - 07:53 م

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، إيقاف عضوية أحمد جمال فهيم، عضو مجلس الإدارة، ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة.

جاء قرار المجلس بإيقاف عضوية “فهيم” إعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79 ، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه على الجمعية العمومية غير العادية المقبلة للنادي.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها فهيم لمثل هذه المواقف بعدما تم استبعاده من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي في وقت سابق، وذلك بسبب خلافاه مع أعضاء اللجنة في ذلك الوقت.